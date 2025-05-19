Журналист обратил внимание на странность в заявлении Дурова о Франции

Боуз усомнился в правдивости слов Дурова об отказе Франции в просьбе по Румынии

Журналист Чей Боуз в социальной сети X усомнился в правдивости высказывания основателя Telegram Павла Дурова о том, что тот отказался реагировать на требование главы разведки Франции Николя Лернера ввести цензуру в мессенджере в Румынии.

«Дуров говорит, что отказался, французы получили желаемый результат в Румынии. Кому вы верите?» — написал он.

Дуров заявил об отказе выполнить просьбу главы французской разведки Николя Лернера ограничить активность консервативных голосов в Румынии перед выборами. Он также сообщил, что Telegram получил требование от некоего западноевропейского правительства вмешаться в ход выборов в Румынии. По его словам, запрос поступил накануне проходящих сегодня президентских выборов и заключался в необходимости «заставить замолчать консервативные голоса» в Румынии. Дуров подчеркнул, что категорически отказался выполнять это требование.

Кандидат в президенты Румынии Джеордже Симион сообщил о наличии 1,7 млн фиктивных избирателей в списках. Речь идет о людях, которых уже нет в живых.

Симион также добавил, что на избирательные участки автобусами везут избирателей из Молдавии. Напомним, ранее он обвинил своего соперника Никушора Дана в нарушении предвыборной тишины накануне дня голосования.

Ранее Дуров заявил об «отчаянии» WhatsApp.