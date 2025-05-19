На Западе оценили стратегию Путина по Украине

Президент Российской Федерации Владимир Путин уверен, что российские войска до конца года полностью возьмут под контроль Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области. Об этом пишет американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Это означает, что российский президент вряд ли пойдет на какие-либо существенные уступки [президенту США Дональду] Трампу во время разговора двух лидеров», — говорится в статье.

Также агентство отмечает, что чиновники из Европейского союза встревожены тем, что Трамп может попытаться навязать Украине урегулирование вооруженного конфликта несмотря ни на что. Два источника, близкие к Кремлю, рассказали агентству, что, несмотря на все беседы о прекращении боевых действий, российский президент якобы готов к длительной войне и его не пугает перспектива дальнейших санкций США в отношении России.

Ранее в США рассказали о «сильной руке» Путина перед разговором с Трампом.