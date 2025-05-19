Полковник Дэвис: Европа хочет растянуть конфликт на Украине еще на четыре года

Европа желает растянуть конфликт на Украине еще на четыре года, не считаясь с человеческими жизнями. Об этом заявил полковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале.

«Я говорил со своими источниками в Европе, некоторые политики до сих пор подавлены из-за того, что президент США Дональд Трамп победил на выборах, они надеялись на победу Камалы Харрис. Они хотели растянуть конфликт еще как минимум на четыре года с ее помощью», — сказал он.

Дэвис отметил, что политики европейских стран «прекрасно понимают положение дел в зоне военного конфликта», но продолжают «правдоподобное отрицание».

До этого заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Британия, Франция, Германия намеренно затягивают конфликт на Украине, стремясь к поражению Российской Федерации и смене ее политического режима. По словам дипломата, западные страны, несмотря на «словесную шелуху», продолжают курс на изоляцию Москвы и экономическое давление.

Ранее американский полковник спрогнозировал скорое устранение Зеленского.