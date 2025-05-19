На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США рассказали о плане Европы по украинскому конфликту

Полковник Дэвис: Европа хочет растянуть конфликт на Украине еще на четыре года
close
Global Look Press

Европа желает растянуть конфликт на Украине еще на четыре года, не считаясь с человеческими жизнями. Об этом заявил полковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале.

«Я говорил со своими источниками в Европе, некоторые политики до сих пор подавлены из-за того, что президент США Дональд Трамп победил на выборах, они надеялись на победу Камалы Харрис. Они хотели растянуть конфликт еще как минимум на четыре года с ее помощью», — сказал он.

Дэвис отметил, что политики европейских стран «прекрасно понимают положение дел в зоне военного конфликта», но продолжают «правдоподобное отрицание».

До этого заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Британия, Франция, Германия намеренно затягивают конфликт на Украине, стремясь к поражению Российской Федерации и смене ее политического режима. По словам дипломата, западные страны, несмотря на «словесную шелуху», продолжают курс на изоляцию Москвы и экономическое давление.

Ранее американский полковник спрогнозировал скорое устранение Зеленского.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами