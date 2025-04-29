Президент Финляндии Стубб допустил, что Киев пойдет на территориальные уступки

Украина может пойти на территориальные компромиссы, отражающие текущую ситуацию на фронте. Об этом сообщил президент Финляндии Александер Стубб в интервью газете The New York Times.

Стубб подчеркнул, что Финляндия не признает присоединенные к России территории, но отметил необходимость реалистичного подхода к переговорам. Он также раскритиковал ранее предложенный США план, предполагавший признание Крыма российским, который был отвергнут Украиной и ЕС.

«Предлагаю преобразовать эти два предложения [США и ЕС] так, чтобы создать возможность для сделки сейчас», — заявил политик.

24 апреля президент Польши Анджей Дуда также заявил, что Украине придется пойти на уступки в рамках мирного процесса решения конфликта.

Днем ранее газета Financial Times сообщала, что европейские союзники Украины пытаются склонить Киев к территориальным уступкам.

Ранее в Германии заявили о ловушке, в которую загнал себя Зеленский.