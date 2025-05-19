В Румынии выбрали нового президента

Независимый проевропейский кандидат Никушор Дан, действующий мэр Бухареста, победил во втором туре президентских выборов в Румынии, набрав 54,17% голосов. Итоги опубликованы на сайте Постоянной избирательной администрации после обработки 98,56% бюллетеней.

Его оппонент, лидер националистического Альянса за объединение румын Джордже Симион, получил 45,83%.

СМИ признали Дана победителем: разрыв между кандидатами составляет 898 тыс. голосов, а неучтенными остаются 850 тыс. В центре Бухареста тысячи сторонников нового президента скандируют: «Никушор! Европа! Румыния!». Движение на бульваре Элизабеты перекрыто — ожидается его торжественная речь.

Выборы прошли повторно: первоначальные голосования в ноябре 2024 года отменил Конституционный суд. Тогда лидировал националист Кэлин Джорджеску, но его обвинили в нарушениях — от хакерских атак до «российского вмешательства». Несмотря на скандал, власти утвердили повторные выборы на май 2025 года.

Примечательно, что Симион объявил о своей победе на выборах, несмотря на то что опубликованные exit poll показали его поражение, соответствующее заявление политик сделал на брифинге перед штабом партии.

Ранее Павел Дуров отказал Франции в просьбе ограничить консерваторов в Румынии перед выборами.