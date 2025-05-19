Ульянов дал оценку признанию Дурова о просьбах по Румынии

Признание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в том, что директор Главного управления внешней безопасности Франции (DGSE) Николя Лернер просил его заблокировать «консервативные голоса» в Румынии перед выборами в этой стране, является реакцией «взрослого и ответственного человека». Об этом заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Звучит как реакция взрослого и ответственного человека», — отметил он.

Ульянов подчеркнул, что не ожидал этого от Дурова и признал, что «ошибался».

Накануне Дуров заявил об отказе выполнить просьбу главы французской разведки Николя Лернера ограничить активность консервативных голосов в Румынии перед выборами. Он также сообщил, что Telegram получил требование от некоего западноевропейского правительства вмешаться в ход выборов в Румынии. По его словам, запрос поступил накануне проходящих сегодня президентских выборов и заключался в необходимости «заставить замолчать консервативные голоса» в Румынии. Дуров подчеркнул, что категорически отказался выполнять это требование.

Во втором туре президентских выборов в Румынии победил независимый проевропейский кандидат Никушор Дан, действующий мэр Бухареста, набрав 54,17% голосов. Его оппонент, лидер националистического Альянса за объединение румын Джордже Симион, после обработки 98,56% бюллетеней получил 45,83%.

Выборы прошли повторно: первоначальные голосования в ноябре 2024 года отменил конституционный суд. Тогда лидировал националист Кэлин Джорджеску, но его обвинили в нарушениях — от хакерских атак до «российского вмешательства». Несмотря на скандал, власти утвердили повторные выборы на май 2025 года.

Ранее МИД Франции отреагировал на сообщение Дурова о вмешательстве в выборы в Румынии.