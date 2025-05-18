На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Возможный президент Румынии анонсировал переговоры о новом правительстве

Кандидат в президенты Румынии Дан анонсировал переговоры о новом правительстве
close
Depositphotos

Мэр Бухареста, кандидат в президенты Румынии Никушор Дан намерен начать переговоры о формировании нового правительства. Об этом пишет портал hotnews.ro.

«В неформальных обсуждениях я, вероятно, призову стороны к обсуждению уже завтра, а затем через несколько недель проведу техническое обсуждение», — отметил он.

Кроме того, Дан сообщил о планах встретиться с врио президента Илие Боложаном, чтобы обсудить дефицит бюджета и сферу безопасности.

В свою очередь другой претендент на президентский пост, лидер «Альянса за единство румын» Джордже Симион призвал начать протесты против итогов голосования.

«Завтра утром национальные протесты, если они попытаются украсть победу у румынского народа», — сказал он.

По информации румынского избиркома, после обработки 98,02% бюллетеней Дан удерживает лидерство во втором туре выборов главы Румынии с 54,28% голосов, у Симиона — 45,72%.

Второй тур повторных президентских выборов в Румынии прошел 18 мая. В него вышли Симион и Дан. В первом туре кандидат от AUR набрал около 40,96% голосов, Дан в два раза меньше — 20,27%. Занявший третье место кандидат от правящей коалиции Крин Антонеску признал поражение.

Повторное голосование было назначено после аннулирования в конце прошлого года результатов выборов в связи с подозрениями в иностранном вмешательстве.

Ранее кандидат в президенты Румынии спрогнозировал свою «убедительную победу» на выборах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами