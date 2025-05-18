Возможный президент Румынии анонсировал переговоры о новом правительстве

Кандидат в президенты Румынии Дан анонсировал переговоры о новом правительстве

Мэр Бухареста, кандидат в президенты Румынии Никушор Дан намерен начать переговоры о формировании нового правительства. Об этом пишет портал hotnews.ro.

«В неформальных обсуждениях я, вероятно, призову стороны к обсуждению уже завтра, а затем через несколько недель проведу техническое обсуждение», — отметил он.

Кроме того, Дан сообщил о планах встретиться с врио президента Илие Боложаном, чтобы обсудить дефицит бюджета и сферу безопасности.

В свою очередь другой претендент на президентский пост, лидер «Альянса за единство румын» Джордже Симион призвал начать протесты против итогов голосования.

«Завтра утром национальные протесты, если они попытаются украсть победу у румынского народа», — сказал он.

По информации румынского избиркома, после обработки 98,02% бюллетеней Дан удерживает лидерство во втором туре выборов главы Румынии с 54,28% голосов, у Симиона — 45,72%.

Второй тур повторных президентских выборов в Румынии прошел 18 мая. В него вышли Симион и Дан. В первом туре кандидат от AUR набрал около 40,96% голосов, Дан в два раза меньше — 20,27%. Занявший третье место кандидат от правящей коалиции Крин Антонеску признал поражение.

Повторное голосование было назначено после аннулирования в конце прошлого года результатов выборов в связи с подозрениями в иностранном вмешательстве.

Ранее кандидат в президенты Румынии спрогнозировал свою «убедительную победу» на выборах.