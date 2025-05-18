Второй тур повторных выборов президента начался в Румынии

Второй тур выборов президента начался в Румынии. По всей стране открылись около 19 тыс. избирательных участков, передает ТАСС.

Избирательные участки начали работу в 07:00 по местному времени (совпадает с мск) и официально закрываются в 21:00. Для участия в выборах зарегистрировались почти 18 млн избирателей. За границей голосование началось в пятницу, 16 мая, и продолжается три дня.

Первый тур выборов состоялся 4 мая. По его итогам во второй тур вышли лидер националистической партии Джордже Симион и независимый кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан. В первом туре Симион набрал около 40,96% голосов, Дан в два раза меньше — 20,27%. Занявший третье место кандидат от правящей коалиции Крин Антонеску признал поражение.

Повторное голосование было назначено после аннулирования в конце прошлого года результатов выборов в связи с подозрениями в иностранном вмешательстве.

Как считает доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев, победа Симиона будет на руку России.

Ранее в Молдавии обвинили Санду во вмешательстве в румынские выборы.