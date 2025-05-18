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На парламентских выборах в Португалии лидирует правоцентристская коалиция

Правоцентристский Демократический альянс лидирует на выборах в Португалии
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Depositphotos

На завершившихся досрочных выборах в парламент Португалии лидирует коалиция правых и центристских партий Демократический альянс. Об этом, ссылаясь на португальское министерство внутренней администрации, сообщает ТАСС.

Демократический альянс, который возглавляет исполняющий обязанности председателя правительства Луиш Монтенегру, после обработки 70,86% избирательных бюллетеней набирает 36,86% голосов. На втором месте с 23,39% находится крайне правая партия Chega! («Хватит!»), на третьем — социалисты, получившие 22,99%.

20 марта президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза подписал указ о роспуске Собрания республики — однопалатного законодательного органа. Глава государства распорядился провести выборы в парламент 18 мая. Очередные выборы станут в Португалии уже третьими за последние три года.

Распустить парламент президент решил после того, как 11 марта депутаты выразили недоверие правительству премьер-министра Монтенегру во время политического кризиса, который начался в стране в феврале. Тогда местные издания опубликовали данные о компании Spinumviva, принадлежавшей семье главы правительства.

Ранее аэропорт Лиссабона приостановил работу из-за масштабного блэкаута.

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