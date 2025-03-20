Президент Португалии распустил парламент

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза подписал указ о роспуске Собрания республики — однопалатного законодательного органа. Об этом решении сообщили на сайте главы государства.

Вместе с этим президент распорядился провести выборы в законодательные органы 18 мая. Очередные выборы станут в Португалии уже третьими за последние три года.

Распустить парламент президент решил после того, как 11 марта депутаты выразили недоверие правительству премьер-министра Луиша Монтенегру во время политического кризиса, который начался в стране в феврале. Тогда местные издания опубликовали данные о компании Spinumviva, принадлежавшей семье Монтенегру. Бизнес был основан, когда он еще не занимался активно политикой, но газеты утверждали, что предприятие получало платежи от компаний, в которых в прошлом работал премьер-министр.

После публикаций премьер признал наличие у своей семьи этой компании, от него требовали раскрыть список клиентов Spinumviva, но он этого не сделал. Монтенегру также утверждал, что передал контроль над Spinumviva своей супруге и детям, как только стал лидером PSD в 2022 году.

Оппозиция требовала расследовать этот факт, а правительство решило вынести вопрос о доверии на голосование, чтобы «развеять неопределенность». В итоге Монтенегру ушел с поста премьера, его правительство получило статус временного до досрочных выборов.

Ранее парламент Сербии принял отставку кабмина после трагедии в Нови-Саде.