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Глава МВД Франции возглавил Партию республиканцев

Новым лидером Партии республиканцев Франции избран Брюно Ретайо
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Stephanie Lecocq/Reuters

Главой правоцентристской Партии республиканцев Франции стал министр внутренних дел страны Брюно Ретайо. Об этом в эфире телеканала BFMTV сообщила временно исполняющая обязанности лидера партии Анни Женевар.

По ее словам, в выборах нового главы приняли участие свыше 98 из 120 тысяч членов партии. Ретайо получил 74.31% голосов, его конкурент, лидер парламентской фракции «Республиканцев» Лоран Вокье — 25,69%.

Потерпевший поражение Вокье, ранее объявивший о намерении баллотироваться в президенты на следующих выборах, призвал Ретайо «порвать с макронизмом» и объединить силы французской правой оппозиции.

Основанная в 2015 году Партия республиканцев ведет свою историю от созданного в 1947 генералом и будущим президентом страны Шарлем де Голлем «Объединения французского народа». В ее состав входили президенты Франции Жорж Помпиду, Алан Жюппе, Жак Ширак и Николя Саркози.

1 мая Марин Ле Пен заявила о желании бороться за участие в президентских выборах в 2027 году.

Ранее французский политик рассказала, кто заменит Ле Пен, если ей запретят участвовать в выборах.

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