Ле Пен намерена бороться за участие в президентских выборах в 2027 году

Ле Пен заявила о желании бороться за участие в президентских выборах в 2027 году

Глава фракции партии «Национальное объединение» в Национальном собрании Франции Марин Ле Пен сообщила о намерении продолжить судебные разбирательства, чтобы иметь возможность участвовать в президентских выборах 2027 года. Об этом сообщает BFMTV.

В своем выступлении на первомайском митинге в Нарбонне Ле Пен подчеркнула, что приняла решение бороться за свою политическую реабилитацию, чтобы через два года вновь претендовать на высший государственный пост.

Политик обратила внимание своих сторонников на предстоящие муниципальные выборы 2026 года, которые, по ее словам, станут плацдармом для противостояния тому, что она назвала «попыткой конфискации демократии».

31 марта Марин Ле Пен приговорили к четырем годам лишения свободы, помимо этого политик не сможет избираться в органы государственной власти в течение пяти лет. Отмечается, что она не будет отбывать наказание в тюрьме и проведет назначенный срок дома с электронным браслетом.

Ранее глава партии Ле Пен заявил о готовности заменить ее на выборах.