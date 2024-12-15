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Лукашенко вручил султану Омана пистолет-пулемет Шпагина

Лукашенко подарил султану Омана Хейсаму бен Тарику пистолет-пулемет Шпагина

Президент Беларуси Александр Лукашенко совершил официальный визит в Оман, в ходе которого обменялся с султаном Хейсамом бен Тариком подарками. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Во время церемонии приема Лукашенко презентовал султану Хейсаму бен Тарику пистолет-пулемет системы Шпагина (ППШ) и слуцкий пояс.

В свою очередь султан подарил Лукашенко традиционный оманский кинжал Ханджар. Изогнутый кинжал считается обязательным предметом традиционного костюма арабов Омана, являясь национальным символом страны.

После этого белорусский лидер в соответствии с традициями передал султану монету.

До этого Лукашенко заявил о готовности посетить Крым, хотя конкретные сроки поездки не указал. По его словам, вопросы, касающиеся статуса Крыма, были решены в одностороннем порядке, при этом «международное сообщество» по-прежнему не рассматривает Крым как часть России.

Ранее в Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина с Лукашенко.

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