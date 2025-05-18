ХАМАС выдвинул Израилю условия для освобождения нескольких заложников

CNN: ХАМАС согласен передать Израилю 7-9 заложников в обмен на ряд условий

ХАМАС готов освободить от семи до девяти израильских заложников при выполнении некоторых условий, заявил CNN высокопоставленный представитель палестинского радикального движения.

По его словам, в обмен на передачу заложников ХАМАС хочет двухмесячного прекращения огня в Газе и освобождения из израильских тюрем 300 палестинских заключенных. Кроме того, сделка будет зависеть от согласия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отвести войска на окраины сектора.

Несколько часов назад ВС Израиля начали широкомасштабные наземные действия по всей северной и южной части сектора Газа в рамках операции «Колесницы Гедеона».

14 мая стало известно, что ХАМАС, израильская сторона и посредники на непрямых переговорах по урегулированию ситуации в Газе договорились о возобновлении диалога. При этом в роли основного посредника между сторонами должны выступить представители США.

Ранее была названа цель атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.