Mysl Polska: принятие Украины в ЕС подорвет его авторитет и усилит коррупцию

Политический обозреватель Варфоломей Доборжинский в статье для портала Mysl Polska рассказал, к чему может привести принятие Украины в ЕС.

По словам автора, предложить Украине «защитный зонтик» и не раскрыть его — верх безответственности. Гипотетическое вступление Украины в альянс будет трудным процессом, который осложняется еще и тем, что страна не соответствует большинству требований, необходимых для начала интеграции.

«К этому можно добавить, что Украина, ныне колонизированная американцами, мало что выиграет от ратификации закона о недрах [президентом Украины Владимиром] Зеленским, который скорее сможет рассчитывать на очередную толпу рабочих из разоренной войной Украины», — отметил Доборжинский.

До этого вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявляла, что Киев берется выполнить критерии для вступления в Евросоюз до конца 2027 года.

Ранее испанский журналист назвал вступление Украины в ЕС угрозой для Европы.