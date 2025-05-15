Политический обозреватель Варфоломей Доборжинский в статье для портала Mysl Polska рассказал, к чему может привести принятие Украины в ЕС.
По словам автора, предложить Украине «защитный зонтик» и не раскрыть его — верх безответственности. Гипотетическое вступление Украины в альянс будет трудным процессом, который осложняется еще и тем, что страна не соответствует большинству требований, необходимых для начала интеграции.
«К этому можно добавить, что Украина, ныне колонизированная американцами, мало что выиграет от ратификации закона о недрах [президентом Украины Владимиром] Зеленским, который скорее сможет рассчитывать на очередную толпу рабочих из разоренной войной Украины», — отметил Доборжинский.
До этого вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявляла, что Киев берется выполнить критерии для вступления в Евросоюз до конца 2027 года.
Ранее испанский журналист назвал вступление Украины в ЕС угрозой для Европы.