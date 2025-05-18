В США заявили об угрозе из-за подарка Катара Трампу

Самолет Boeing 747-8, который президент США Дональд Трамп получил в подарок от властей Катара, угрожает безопасности Соединенных Штатов. Об этом заявил бывший американский вице-президент Майк Пенс в эфире телеканала NBC.

По словам Пенса, Катар долгое время вел игру на обе стороны и в том числе поддерживал ХАМАС.

«Катар фактически финансировал протесты в поддержку ХАМАС в американских кампусах по всему США. И поэтому сама идея, что мы примем самолет от Катара, я думаю, несовместима с нашей безопасностью», — заявил политик.

Он считает, что если Катар хочет сделать подарок США, то пусть лучше вложит $400 млн, сколько, по оценке экспертов, стоит самолет, в инфраструктуру американских военных баз.

Также Пенс обратил внимание на то, что конституция США запрещает госслужащим принимать подарки от иностранного государства, а это значит, что Трамп не может принять самолет от Катара.

О том, что королевская семья Катара хочет подарить администрации Трампа «летучий дворец», стало известно 11 мая. При этом глава Белого дома осмотрел Boeing 747-8 еще в феврале, когда он приземлялся в аэропорту Уэст-Палм-Бич.

Как подчеркнул премьер Катара Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани, передача самолета президенту США является не личным подарком, а «межправительственной сделкой».

Ранее Трамп рассказал, что сделает с подаренным ему самолетом.