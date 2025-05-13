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В Молдавии обвинили Санду во вмешательстве в румынские выборы

Экс-премьер Молдавии Филат: Санду и ПДС вмешиваются в выборы в Румынии
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Panoramic/Global Look Press

Президент Молдавии Майя Санду и правящая партия «Действие и солидарность» (ПДС) пытаются вмешаться в выборы в соседней Румынии. Об этом заявил лидер оппозиционной Либерально-демократической партии (ЛДПМ), бывший премьер страны Владимир Филат в своем Telegram-канале.

«Кто, если не Санду, с утра до ночи причитая о недопущении внешнего вмешательства в выборы Молдавии, бесцеремонно вмешивается в румынские избирательные процессы», — написал он.

Политик напомнил, что ПДС, председателем которой до вступления в должность президента являлась Санду, в ноябре 2024 года официально поддержала на выборах в Румынии председателя Национал-либеральной партии (PNL) Николая Чукэ, внутри страны агитировала своих сторонников за председателя партии «Союз спасения Румынии» (USR) Елену Ласкони.

Он добавил, что всего две тысячи голосов, которые «ушли по милости Санду», от Чукэ к Ласкони, не дали председателю Социал-демократической партии (PSD) Марчелу Чолаку выйти во второй тур и избраться президентом Румынии. В итоге Чукэ подал в отставку с должности председателя PNL, Чолаку покинул должность премьера и председателя PSD (партии входят в правящую коалицию в парламенте – ред.). Ситуация сейчас повторяется, ПДС загодя поддержала Крина Антонеску (кандидата от правящей в Румынии коалиции, в первом туре он уступил борьбу Дану за второе место – ред.).

«Однако, обставив румынских и брюссельских коллег, на самом деле включилась по полной за Дана. У Санду нет друзей, есть только попутчики и враги, меняющиеся периодически местами в табели о рангах, в зависимости от вестей, которые доносятся с Елисейских Полей», — пояснил Филат.

До этого молдавский политик Виктория Шапа заявил, что Майя Санду обвиняет Россию во всех проблемах республики.

Ранее в Молдавии попросили Вашингтон прояснить участие USAID в поддержке Майи Санду.

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