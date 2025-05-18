Уиткофф анонсировал встречу представителей США и Ирана

Уиткофф: представители США и Ирана встретятся на следующей неделе в Европе

США и Иран планируют провести встречу переговорщиков в Европе на предстоящей неделе. Об этом сообщил спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф в эфире телеканала ABC.

Уиткофф выразил надежду на то, что эта встреча окажется продуктивной, отметив, что у США есть «множество путей достижения своих целей на переговорах» с Ираном.

До этого глава министерства иностранных дел (МИД) Исламской Республики Аббас Аракчи заявил, что дата проведения пятого раунда переговоров Ирана и США по ядерной проблематике определена.

11 мая в оманском городе Маскат состоялся четвертый раунд непрямых переговоров Ирана и США. В МИД исламской республики по итогам встречи заявили о сближении позиций сторон по ядерному вопросу.

18 мая госсекретарь Марко Рубио заявил, что руководство США хочет добиться от Ирана отказа от ядерных амбиций. Он также отметил, что Трамп желает Ирану процветания без ядерного оружия.

Ранее президент Ирана Пезешкиан оценил проблемы Запада в случае прекращения поставок нефти.