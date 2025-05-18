В Иране оценили проблемы Запада в случае прекращения поставок нефти

Западные страны будут парализованы, если поставки нефти, будут прекращены, в этом случае Запад будет сталкивать государства Ближнего Востока друг с другом, чтобы обеспечить себе стабильные поставки. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе форума «Тегеранский диалог», передает SNN.

«Если энергоресурсы не будут поступать из Персидского залива на другую сторону, все (западные страны — прим. ред.) будут парализованы, но они заставят нас воевать друг с другом, чтобы они могли легко забрать наши энергоресурсы по любой цене, которую они захотят», — заявил он.

До этого бывший посол Израиля в США Итамар Рабинович заявил, что интерес Соединенных Штатов при президенте Дональде Трампе переключился с Израиля на страны Персидского залива из-за денежного вопроса. Он отметил, что Трамп рассматривает страны Персидского залива как богатые с экономической точки зрения места для ведения бизнеса.

Ранее в ОАЭ Трампа встретили традиционным арабским танцем.