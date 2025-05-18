На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Иране оценили проблемы Запада в случае прекращения поставок нефти

Пезешкиан: прекратятся поставки нефти из Персидского залива – Запад будет парализован
close
Shutterstock

Западные страны будут парализованы, если поставки нефти, будут прекращены, в этом случае Запад будет сталкивать государства Ближнего Востока друг с другом, чтобы обеспечить себе стабильные поставки. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе форума «Тегеранский диалог», передает SNN.

«Если энергоресурсы не будут поступать из Персидского залива на другую сторону, все (западные страны — прим. ред.) будут парализованы, но они заставят нас воевать друг с другом, чтобы они могли легко забрать наши энергоресурсы по любой цене, которую они захотят», — заявил он.

До этого бывший посол Израиля в США Итамар Рабинович заявил, что интерес Соединенных Штатов при президенте Дональде Трампе переключился с Израиля на страны Персидского залива из-за денежного вопроса. Он отметил, что Трамп рассматривает страны Персидского залива как богатые с экономической точки зрения места для ведения бизнеса.

Ранее в ОАЭ Трампа встретили традиционным арабским танцем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами