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Глава партии Ле Пен может стать «ее кандидатом» на выборах

Глава партии Ле Пен готов стать «ее кандидатом» на выборах, если она не сможет
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IMAGO/LIONEL URMAN/Global Look Press

Лидер французской правой партии «Национальное объединение» Жордан Барделла объявил о своей готовности стать кандидатом на президентских выборах 2027 года в том случае, если Марин Ле Пен, глава парламентской фракции партии, не сможет участвовать в гонке. Об этом политик рассказал в интервью изданию Parisien

«Сейчас важно, чтобы мы оставались едиными и сплоченными. Я твёрдо уверен, что Марин Ле Пен – мой кандидат. И если ей завтра будет отказано в возможности баллотироваться, я хочу заявить, что сам выдвину свою кандидатуру», — отметил Барделла.

Он также добавил, что партия будет использовать все доступные юридические средства, чтобы отстаивать невиновность Ле Пен и её сторонников.

31 марта Марин Ле Пен приговорили к четырем годам лишения свободы, помимо этого политик не сможет избираться в органы государственной власти в течение пяти лет. Также она не будет отбывать наказание в тюрьме и проведет назначенный срок дома с электронным браслетом.

Ранее тысячи французов вышли на митинг в поддержку Марин Ле Пен.

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