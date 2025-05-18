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На Западе сделали неутешительный прогноз о конфликте на Украине

Guardian: конфликт на Украине продлится несколько лет, если США не помогут Киеву
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Конфликт на Украине продлится еще несколько лет, если Соединенные Штаты своей политикой не изменят баланса сил в пользу Украины. Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на украинских чиновников.

«Россияне не могут нас уничтожить, а мы не можем освободить территорию. Без США невозможно изменить баланс. [И со временем] это сместит баланс в сторону России. Мы все еще будем жить, но заплатим огромную цену», — сказал собеседник.

Источники газеты допустили, что переговорный процесс в каком-то виде и будет продолжаться, однако указали, что, Киев и Москва до сих пор очень далеки в своих позициях по ряду ключевых вопросов.

«Численность [украинской] армии будет ограничена экономическими причинами. Нейтралитет — это вопрос формулировок. Но мы не можем согласиться на разрыв связей с Западом», — сказал другой украинский чиновник, общавшийся с Guardian.

До этого бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что Украина сможет продержаться в конфликте с Россией еще как минимум полгода.

Ранее Трампа призвали верно разыграть козыри против России, чтобы добиться мира на Украине.

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