Стало известно об интересе США к странам Персидского залива

Интерес Соединенных Штатов при президенте Дональде Трампе переключился с Израиля на страны Персидского залива из-за денежного вопроса. Об этом в интервью газете New York Times заявил бывший посол Израиля в США Итамар Рабинович.

«Общее ощущение заключается в переключении внимания и восприятия интересов, в основном на страны Персидского залива, где находятся деньги», — заявил он.

По словам посла, Израиль в восприятии американского лидера отошел на второй план. Он отметил, что Трамп рассматривает страны Персидского залива как богатые с экономической точки зрения места для ведения бизнеса. Рабинович отметил, что США полагаются на обширные базы в Саудовской Аравии и Катаре.

До этого верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что комментарии президента США о Тегеране во время его визита в Персидский залив «не стоят того, чтобы на них реагировать».

Хаменеи обвинил Трампа во лжи в отношении стремления к миру, ссылаясь на его заявления о том, что Иран должен быстро принять американское предложение по ядерной программе, иначе «произойдет что-то плохое».

Ранее в ОАЭ Трампа встретили традиционным арабским танцем.