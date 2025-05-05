Политолог: победа Симиона на выборах в Румынии выгодна России

Победа оппозиционера Джеордже Симиона на президентских выборах в Румынии на руку России. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.

«Для Москвы же укроскептик во главе Румынии, который пусть и не питает особых симпатий к России, выгоден — даже если полномочий у него немного. Говорить о том, что он присоединится к лагерю Виктора Орбана и Роберта Фицо в ЕС, не стоит. Но победа Симиона может стать сигналом для нас активнее работать со страной, лежащей на берегу Черного моря», — сказал Трухачев.

По его прогнозам, в отношениях Украины и Румынии может быть достигнут некий компромисс: Бухарест значительно сократит свои усилия по поддержке Киева, но сохранит транзит.

По итогам подсчета 100% голосов, в первом туре президентских выборов в Румынии Симион лидирует с результатом в 40,96%.

На втором месте, по данным ЦИК, оказался мэр Бухареста Никушор Дан, получивший 20,99% голосов. Замкнул тройку лидеров представитель нынешней правящей коалиции Крина Антонеску — 20,07%.

Ранее сообщалось, что западные СМИ с опаской восприняли итоги первого тура выборов в Румынии.