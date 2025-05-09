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Победивший в первом туре выборов в Румынии Симион требует от Украины компенсацию

Симион потребовал от Украины компенсацию за переданный ВСУ ЗРК Patriot
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Inquam Photos/George Calin via Reuters

Победивший в первом туре выборов в Румынии Джордже Симион потребовал от Украины компенсацию за переданный Вооруженным силам этой страны зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) противовоздушной обороны Patriot. Об этом он заявил в эфире телеканала Digi24.

«Украина нуждается в нас, а не наоборот. Мы хотим компенсации за участие Румынии в военных действиях. За систему Patriot, подаренную Клаусом Йоханнисом, и другие расходы, которые румыны обеспечили из своего кармана, мы должны получить взаимную выгоду», — заявил Симион.

Он добавил, что в случае своей победы сделает так, что другие страны не получат от Румынии ни одного евро «просто так». Однако Симион ушел от ответа на вопрос, будет ли Румыния в целом продолжать военные поставки Украине и голосовать за это в рамках ЕС, заявив, что полностью поддерживает позицию президента США Дональда Трампа по этому вопросу.

Симион известен как один из главных критиков Украины в Румынии — за его резкие высказывания и территориальные претензии, победителю первого тура румынских президентских выборов закрыт въезд на Украину.

5 мая доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев заявил, что победа Симиона на президентских выборах в Румынии будет на руку России, поскольку это станет сигналом для Москвы активнее работать с Бухарестом. При этом эксперт считает ,что Румыния сохранит транзит оружия, но сократит собственные усилия по поддержке Киева.

Ранее сообщалось, что западные СМИ с опаской восприняли итоги первого тура выборов в Румынии.

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