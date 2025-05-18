В Госдуме назвали мотивы властей не закреплять выходной на 31 декабря

Российские власти опасаются, что введение 31 декабря выходного дня на постоянной основе повлечет за собой дискуссии о расширении праздников до 30 декабря. Об этом в интервью ТАСС заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в ходе форума «Россия — Исламский мир» в Казани.

«Я с этим не согласен, потому что фактически последние годы у нас 31 декабря и так выходной день. Но все это в ручном режиме, с дополнительными решениями», — заявил он.

Политик отметил, что имеющихся у кабмина полномочий достаточно, чтобы урегулировать этот вопрос. Нилов напомнил, что в последние годы 31 декабря был выходным, поскольку это получилось реализовать с помощью переносов. При этом в 2019 и 2020 году, по его мнению, в стране была «календарная вакханалия» и в те годы 31 декабря был по плану рабочим днем, однако в процесс формирования праздников вмешался президент.

Глава комитета ГД добавил, что для избежания недовольств следует сделать 31 декабря обязательным выходным днем, а 8 января — обычным рабочим днем.

До этого сообщалось, что власти РФ не планируют делать 31 декабря выходным днем. Глава Минтруда Антон Котяков отметил, что ни в Госдуме, ни в правительстве не было инициатив по этому поводу.

Ранее россиянам напомнили о первой в году шестидневной рабочей неделе.