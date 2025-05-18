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В Крыму предложили Трампу новую формулу мира на Украине

Депутат Шеремет: Западу пора прекратить спонсирование режима Зеленского
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Roland Balik/US Air Force/Global Look Press

Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет предложил президенту США Дональду Трампу формулу для достижения мира на Украине, состоящую из одного основного пункта об отказе Запада поставлять Киеву оружие. Об этом парламентарий заявил в беседе с РИА Новости.

«Президент США заявляет о желании урегулировать военный конфликт на Украине и положить ему конец. <...> США и другим западным странам всего лишь стоит прекратить поставки оружия Украине», — заявил собеседник агентства.

Шеремет добавил, что достаточно четко видны многоуровневые переговоры и множество заявлений на Западе насчет мирного урегулирования украинского конфликта. Но формула достижения мира на Украине проста и сводится к одному пункту, указал депутат. По словам парламентария, если бы не западное вооружение, конфликт давно бы закончился.

«Западу пора прекратить спонсировать режим [президента Украины Владимира] Зеленского», — резюмировал Шеремет.

Россия неоднократно заявляла о том, что передача вооружений Украине препятствует достижению мирного урегулирования и способствует эскалации конфликта, вовлекая страны Североатлантического альянса в противостояние с РФ. Однако, 11 апреля исполняющий обязанности главы МО ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия планирует поставить Украине еще одну крупную партию оружия, несмотря на разговоры о возможном мире.

10 мая газета The New York Times со ссылкой на представителя конгресса сообщила, что США одобрили передачу Германии 125 дальнобойных артиллерийских ракет и 100 ракет ПВО Patriot для Украины.

Ранее Польшу обвинили в незаконной передаче оружия Украине.

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