Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

США одобрили передачу Украине «критически необходимого оружия» через Германию

NYT: США разрешили передачу Украине дальнобойных ракет из Германии
close
Depositphotos

США одобрили передачу Германии 125 дальнобойных артиллерийских ракет и 100 ракет ПВО (противовоздушной обороны) Patriot для Украины, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на представителя конгресса.

«Критически необходимое оружие производится в Соединенных Штатах и ​​не может быть экспортировано — даже если им владеет другая страна — без одобрения американского правительства», — отмечает газета.

Согласно материалу, европейские лидеры и инвесторы готовы больше инвестировать в производство оружия, но на то, чтобы его наладить, потребуются десятилетия.

close
Алина Джусь/«Газета.Ru»

5 мая стало известно, что западные союзники Украины ведут переговоры о поставке Киеву дополнительной партии систем противовоздушной обороны Patriot, намереваясь достичь соглашения до саммита НАТО в июне. По словам источников Reuters, в число потенциальных поставщиков этих систем входят США и Греция.

Ранее в России призвали канцлера Германии прекратить поставки оружия Украине.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами