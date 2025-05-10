США одобрили передачу Украине «критически необходимого оружия» через Германию

США одобрили передачу Германии 125 дальнобойных артиллерийских ракет и 100 ракет ПВО (противовоздушной обороны) Patriot для Украины, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на представителя конгресса.

«Критически необходимое оружие производится в Соединенных Штатах и ​​не может быть экспортировано — даже если им владеет другая страна — без одобрения американского правительства», — отмечает газета.

Согласно материалу, европейские лидеры и инвесторы готовы больше инвестировать в производство оружия, но на то, чтобы его наладить, потребуются десятилетия.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

5 мая стало известно, что западные союзники Украины ведут переговоры о поставке Киеву дополнительной партии систем противовоздушной обороны Patriot, намереваясь достичь соглашения до саммита НАТО в июне. По словам источников Reuters, в число потенциальных поставщиков этих систем входят США и Греция.

Ранее в России призвали канцлера Германии прекратить поставки оружия Украине.