Хинштейн заявил о системном сотрудничестве Курской области с Белгородской

Хинштейн: Белгородская область и Курская работают на системной основе

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн во время посещения Белгородской области отметил важность системного сотрудничества между двумя регионами. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы с командой Белгородской области работаем на системной основе, очень тесно, на протяжении всего периода моей работы в регионе», — сказал он журналистам.

По словам Хинштейна, сотрудничество между двумя субъектами РФ касается вопросов, которые связаны с обеспечением безопасности, помощью людям, восстановлением разрушенного жилья и т.д.

Также межрегиональное взаимодействие включает строительство социальных объектов и развитие комфортной городской среды, чтобы люди видели будущее, за которое сражаются бойцы Вооруженных сил РФ, отметил врио губернатора.

Он выразил надежду, что в Курской области удастся построить центр адаптивных видов спорта. «Такой проект у нас есть», — добавил Хинштейн.

17 мая он сообщил, что в Курской области с августа прошлого года в общей сложности пострадали 166 предприятий агропромышленного комплекса в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам Хинштейна, сумма ущерба составляет более 90 млрд рублей.

Глава региона подчеркнул, что курские власти работают над решением проблемы совместно с правительством России. К настоящему моменту области было выделено 2,5 млрд из резервного фонда для компенсации за утрату поголовья сельхозживотных.

Ранее Хинштейн назвал сумма ущерба в деле о фортификациях в Курской области.