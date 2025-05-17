В сети появилась пятичасовая аудиозапись показаний Байдена

Пятичасовую аудиозапись беседы экс-президента США Джо Байдена с экс-спецпрокурором Робертом Хёром по делу о ненадлежащем хранении секретных документов опубликовал портал Axios.

Стенограмму показаний обнародовали ранее. Благодаря аудиозаписи стало понятно, что бывший американский лидер постоянно делал паузы и отвечал на вопросы невнятно в ходе разговора с экс-спецпрокурором 8 и 9 октября 2023 года.

У Байдена возникли трудности с датами, связанными с его пребыванием на посту вице-президента. Также он не смог вспомнить, когда не стало его сына Бо.

В ответ на вопрос о хранении секретных документов экс-президент США признался, что, возможно, хотел сохранить их «просто для потомков».

До этого стало известно, что команда Байдена планировала посадить его в инвалидное кресло в случае переизбрания из-за ухудшения здоровья.

Ранее демократы заявили, что бывший президент США портит их имидж.