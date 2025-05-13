Стало известно о планах команды Байдена посадить его в инвалидное кресло

Помощники экс-президента США Джо Байдена рассматривали возможность его перемещения в инвалидное кресло в случае переизбрания из-за ухудшения здоровья. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на еще не изданную книгу журналистов Джейка Таппера и Алекса Томпсона под названием «Первородный грех: деградация президента Байдена, ее сокрытие и его катастрофическое решение баллотироваться снова».

По информации портала, книга основана на интервью с более чем 200 политиками, преимущественно демократами, которые хорошо знакомы с событиями последних двух лет президентства Байдена. В ней утверждается, что Белый дом в преддверии выборов пытался скрыть проблемы президента, включая возрастные изменения в его позвоночнике, что могло подвергнуть риску его здоровье.

Согласно книге, после заметного ухудшения физического состояния Байдена в Белом доме начались внутренние обсуждения о возможности посадить президента в инвалидное кресло. Однако это можно было сделать только после выборов. Помощники Байдена считали, что использование инвалидного кресла может негативно сказаться на его шансах выиграть.

Кроме того, согласно другой цитате из книги, которую приводит портал, лечащий врач Байдена Кевин О'Коннор считал, что инвалидное кресло могло понадобиться президенту и в случае очередного неудачного падения, чтобы восстановиться.

12 апреля стало известно, что 78-летний президент США Дональд Трамп прошел плановое медицинское обследование в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида в Вашингтоне. По официальной информации, обследование подтвердило удовлетворительное состояние здоровья Трампа. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент находится «в очень хорошей форме», и что подробный медицинский отчет готовит лечащий врач главы государства.

Ранее Байден опроверг слухи о нарушении умственных способностей.