Журналист Медин, арестованный в Турции, вернулся в Швецию

Шведский журналист Йоаким Медин, арестованный ранее в Турции по обвинению в оскорблении президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, вернулся в Швецию. Об этом шведский премьер-министр Ульф Кристерссон написал в Х.

«Добро пожаловать домой, Йоаким!» — написал он.

Накануне премьер сообщил, что Медин был освобожден и собирается вернуться на родину в ближайшие несколько часов. Журналист находился под арестом чуть менее двух месяцев.

Отмечается, что Медин был задержан в марте этого года, когда он прибыл в Турцию для освещения протестов в стране.

Позже в Турции пояснили, что арест журналиста не связан с его работой. Как уточнили в центре по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турции, решение об аресте Медина не связано с его журналистской деятельностью. По данным властей, Медин помогал связываться прессе с запрещенной в Турции «Рабочей партией Курдистана» (РПК).

Ранее в Румынии задержали журналиста RT Чея Боуза.