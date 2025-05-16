Турция освободила из-под ареста шведского журналиста

Шведский журналист Йоаким Медин, который в конце марта был арестован в Турции, освобожден и летит домой. Об этом сообщил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в соцсети X.

«Йоаким Медин находится в пути из Турции домой в Швецию. Он приземлится через несколько часов», — написал он.

Кристерссон поблагодарил сотрудников министерства иностранных дел Швеции и своих европейских коллег за помощь в освобождении журналиста.

30 марта в Турции арестовали шведского журналиста Йоакима Медина по обвинению в оскорблении лидера страны Реджепа Тайипа Эрдогана и членстве в террористической группировке. В центре по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турции сообщили, что решение об аресте Медина не связано с его журналистской деятельностью. По данным властей, Медин помогал связываться прессе с запрещенной в Турции «Рабочей партией Курдистана» (РПК).

Медин попал в число 15 подозреваемых, участвовавших в акции РПК 11 января 2023 года в Стокгольме. По данным турецких правоохранителей, журналист принимал участие в организованном РПК мероприятии, в ходе которого использовался манекен президента Эрдогана.

Ранее в Турции арестовали фотографа AFP после акции в поддержку мэра Стамбула.