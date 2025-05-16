На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Турция освободила из-под ареста шведского журналиста

Премьер Кристерссон: Турция освободила журналиста Медина, он летит в Швецию
close
Agatefilm/commons.wikimedia.org

Шведский журналист Йоаким Медин, который в конце марта был арестован в Турции, освобожден и летит домой. Об этом сообщил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в соцсети X.

«Йоаким Медин находится в пути из Турции домой в Швецию. Он приземлится через несколько часов», — написал он.

Кристерссон поблагодарил сотрудников министерства иностранных дел Швеции и своих европейских коллег за помощь в освобождении журналиста.

30 марта в Турции арестовали шведского журналиста Йоакима Медина по обвинению в оскорблении лидера страны Реджепа Тайипа Эрдогана и членстве в террористической группировке. В центре по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турции сообщили, что решение об аресте Медина не связано с его журналистской деятельностью. По данным властей, Медин помогал связываться прессе с запрещенной в Турции «Рабочей партией Курдистана» (РПК).

Медин попал в число 15 подозреваемых, участвовавших в акции РПК 11 января 2023 года в Стокгольме. По данным турецких правоохранителей, журналист принимал участие в организованном РПК мероприятии, в ходе которого использовался манекен президента Эрдогана.

Ранее в Турции арестовали фотографа AFP после акции в поддержку мэра Стамбула.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами