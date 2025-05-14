В Катаре прошла встреча спецпосланника США с представителями ХАМАС

Спецпосланник Соединенных Штатов Стивен Уиткофф и высокопоставленные представители радикального палестинского движения ХАМАС провели встречу, во время которой обсудили освобождение израильских заложников. Об этом, ссылаясь на палестинские источники, сообщает египетская газета Shourouk.

Встреча прошла в столице Катара Дохе. С американской стороны в ней, кроме Уиткоффа, участвовал посланник президента США по делам заложников Адам Белер, с палестинской — члены руководства ХАМАС Мухаммед Дервиш, Халил аль-Хайя и Захир Джабарин.

По словам источника, обсуждалось продвижение переговоров по освобождению израильских заложников. Представители ХАМАС заявили о необходимости прекращения войны и полного вывода израильских войск из сектора Газа.

14 мая сообщалось, что ХАМАС, израильская сторона и посредники на непрямых переговорах по урегулированию ситуации в секторе Газа пришли к договоренности о возобновлении диалога.

Ранее журналисты узнали о начале прямых переговоров между США и ХАМАС по урегулированию в секторе Газа.