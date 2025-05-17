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В России отпразднуют 300-летие со дня рождения Суворова

Путин подписал указ о праздновании 300-летия со дня рождения Суворова в 2030 году
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Алексей Никольский/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 300-летия со дня рождения полководца Александра Суворова. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале нормативно-правовых актов.

В документе сказано, что правительство РФ должно в течение шести месяцев сформировать организационный комитет, который займется подготовкой и проведением праздничных мероприятий. После этого будет проведено утверждение празднований.

Помимо этого, региональным властям, общественным объединениям и научным организациям рекомендовали поучаствовать в организации памятных мероприятий.

До этого глава государства распорядился установить День морской пехоты и отмечать его 27 ноября. Морская пехота — род сил военного-морского флота вооруженных сил государств, предназначенный для участия в морских операциях и использования в качестве ударных отрядов в других видах боевых действий.

Ранее Путин заявил о влиянии культуры на экономику.

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