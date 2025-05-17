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Ирак выделит миллионы долларов на восстановление сектора Газа и Ливана

Ас-Судани: Ирак выделит по $20 млн на восстановление сектора Газа и Ливана
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Ирак выделит по $20 млн на восстановление сектора Газа и Ливана. Об этом заявил иракский премьер-министр Мухаммед ас-Судани на саммите Лиги арабских государств (ЛАГ), проходящем в Багдаде, передает РИА Новости.

По его словам, всего будет представлено 18 инициатив для активизации совместной арабской работы.

17 мая в Багдаде проходит 34-й саммит ЛАГ. Это уже второе такое мероприятие организации в 2025 году. Первый саммит прошел 4 марта в Каире, на нем обсуждалась обстановка в секторе Газа.

В ходе встречи в Каире был утвержден предложенный Египтом план реконструкции палестинского анклава, который предполагает сохранение присутствия палестинцев на своих землях.

В этот же день президент России Владимир Путин пригласил лидеров и генерального секретаря Лиги арабских государств к участию в I российско-арабском саммите, который пройдет 15 октября на российской территории.

Ранее Путин поддержал усилия ЛАГ по урегулированию на Ближнем Востоке.

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