Путин и Токаев провели телефонный разговор

Путин и Токаев обменялись мнениями по актуальным вопросам и встрече в Стамбуле

В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин поздравил главу Казахстана Касым-Жомарта Токаева с днем рождения. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Токаев в ходе беседы с Путиным отметил, что мероприятия в Москве, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, на которых он присутствовал, прошли в торжественной атмосфере, успешно и содержательно, вызвали широкий позитивный отклик во многих странах.

Также президенты обсудили ряд актуальных вопросов, отметили, что Казахстан и Россия достигли высокого уровня стратегического партнерства и союзничества.

Кроме того, политики обменялись мнениями по итогам проведенных в Стамбуле российско-украинских переговоров.

Президенту Казахстана также была направлена поздравительная телеграмма.

«Высоко ценим Ваш личный вклад в упрочение отношений стратегического партнёрства и союзничества между нашими государствами», — написал российский лидер в телеграмме.

17 мая Токаеву исполнилось 72 года.

Ранее Путин поблагодарил всех зарубежных лидеров, приехавших на День Победы.