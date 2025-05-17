Песков: для РФ важный вопрос — кто будет подписывать документы со стороны Украины

Для России остается принципиальным вопрос, кто именно от Киева будет подписывать документы, которые удастся согласовать переговорным делегациям. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«При этом при подписании документов, которые предстоит согласовать делегациям, для нас главным и принципиальным остается, кто именно будет с украинской стороны подписывать эти документы», — заявил он.

До этого представитель Кремля заявил, что Россия подготовит и передаст Украине перечень условий для прекращения огня. На данный момент работа по данному вопросу продолжается, добавил Песков.

Портал Strategic Culture писал, что последние действия украинских властей показали, что урегулирования конфликта можно добиться только путем переговоров между РФ и США.

В материале подчеркивается, что Вашингтон является главным участником прокси-войны против Москвы. Поэтому, по мнению обозревателей, мирное урегулирование на Украине возможно лишь на высшем уровне российского и американского правительств.

Ранее Трамп усомнился в способности РФ и Украины заключить сделку без его участия.