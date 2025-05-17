Иран продолжит переговоры с США по ядерной проблематике

Пезешкиан: Иран не боится угроз США и продолжит переговоры по ядерной проблеме

Иран не хочет войны, страна продолжит переговоры с США по ядерной проблематике. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, передает агентство Mehr.

При этом политик подчеркнул, что Иран не боится никаких угроз. По его словам, в заявлениях президента США Дональда Трампа есть противоречия.

Пезешкиан отметил, что Трамп то призывает Тегеран к миру, то угрожает разрабатываемыми его страной средствами уничтожения, в связи с этим сложно понять, каким именно из высказываний американского президента можно верить.

14 мая президент США Дональд Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном, если тот откажется от создания ядерного оружия. По его словам, Тегеран также должен прекратить спонсирование терроризма, отказаться от ведения прокси-войн и полностью отказаться от ядерных амбиций.

Позднее американский лидер сообщил, что США передали Ирану предложение по ядерной сделке и дали понять Тегерану, что решить вопрос с ядерной программой необходимо в ближайшее время.

Ранее Иран предложил США создать консорциум для обогащения урана в мирных целях.