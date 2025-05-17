Константинов: Украина в будущем вернется к единству с Россией

Украина в будущем сменит свой курс и поймет, что ее будущее – в единстве с Россией. Об этом РИА Новости заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Украинский народ дружными рядами пойдет в наш Русский дом, постучится обратно. Это случится, когда они намаются в своих Европах и поймут, что их будущее — в единстве с Россией», — подчеркнул он.

Как отметил Константинов, сегодня продолжается борьба за Русский мир.

До этого премьер-министр страны Денис Шмыгаль отмечал, что Украина после урегулирования конфликта намерена вступить в Евросоюз, став частью «единой Европы».

12 мая вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что Киев берется выполнить критерии для вступления в Евросоюз до конца 2027 года. В течение следующих двух лет Украина может подготовиться к политическому решению по вступлению в Евросоюз, добавила она.

Ранее в Польше назвали последствия принятия Украины в ЕС.