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В Албании на саммите ЕПС показали европейских лидеров в образе детей

Организаторы саммита ЕПС в Тиране изобразили европейских лидеров в образе детей
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Francois Lenoir/Reuters

Организаторы саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Тиране показали лидеров стран Евросоюза в образе детей. Об этом сообщает агентство Reuters в социальной сети X.

В приветственном ролике малыши, одетые в костюмы, произносят на родном языке «Добро пожаловать в Албанию». Мероприятие посетили лидеры ряда стран. Они восприняли видео с улыбкой.

ЕПС — форум, созданный по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона в мае 2022 года, который объединяет как страны-члены ЕС, так и страны-кандидаты, а также государства, ассоциирующие свое будущее с Европой. В мероприятиях ЕПС участвуют Великобритания, Азербайджан, Исландия, Украина и Молдова, Турция, Грузия и Армения. Кроме того, гостями форума становятся представители НАТО и структур Европейского союза.

В этом году форум ЕПС посетил президент Украины Владимир Зеленский. Глава офиса украинского лидера опубликовал фото с ним. Вместе с ним в кадр попали премьер-министры Польши, Германии и Великобритании Дональд Туск, Фридрих Мерц и Кир Стармер, а также президент Франции Эммануэль Макрон.

Ранее Пашинян и Алиев встретились в столице Албании.

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