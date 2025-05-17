Во Франции отметили отсылку России в переговорах в Стамбуле

Место и глава делегации, выбранные Российской Федерацией для переговоров с Украиной, стали отсылкой ко встрече, прошедшей между представителями двух стран в Стамбуле в 2022 году. Об этом в интервью газете Le Figaro заявил научный сотрудник парижского Института международных и стратегических связей Арно Дюбьен.

«Вновь поручив (помощнику президента России. — «Газета.Ru») Владимиру Мединскому вести диалог с Украиной, в Кремле явно дали понять, что рассматривают эту встречу как возобновление процесса, прерванного в апреле 2022 года», — сказал эксперт.

По его словам, этот посыл российской стороны должен лишний раз подчеркнуть тот факт, что для проведения переговоров было выбрано то же место, что и в 2022 году.

16 мая в Стамбуле прошли первые с 2022 года прямые переговоры между представителями России и Украины. В итоговом заявлении глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Москва осталась «довольна» переговорами. Он также сообщил, что стороны договорились произвести обмен пленными в формате «1000 на 1000». Украинская делегация запросила прямые переговоры лидеров государства, российская сторона «приняла запрос к сведению». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США оценили стратегию РФ в переговорах с Украиной.