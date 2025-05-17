Трамп рассказал о роли Ближнего Востока в мире

Трамп: Ближний Восток является важным регионом, который склонялся в сторону КНР

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что Ближний Восток является важным регионом, который склонялся в сторону Китая.

«Они (страны Ближнего Востока. — «Газета.Ru») находились под очень сильными уговорами Китая, поскольку это навсегда решает топливную проблему КНР. Это не было их предпочтением, но они были на пути к этому. Они двигались в сторону Китая», — поделился Трамп.

Также американский президент назвал Ближний Восток энергетической столицей мира с большим запасом полезных веществ.

До этого американский президент заявил, что результатом его визитов в страны Ближнего Востока стали договоренности об инвестициях в размере $12–13 трлн в американскую экономику.

Трамп совершил визит в страны Ближнего Востока с 13 по 16 мая.

16 мая у президента США была запланирована встреча с сотрудниками американского посольства в Абу-Даби. Также политик посетил американо-эмиратский деловой форум и Дом авраамических религий на острове Саадият в столице Эмиратов.

Ранее в Белом доме заявили об открытости Трампа к любым путям урегулирования на Украине.