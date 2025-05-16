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В МИД РФ заявили, что ЕС заставляет жителей жить в цифровом концлагере

Захарова: жителей ЕС загоняют в цифровой информационный концлагерь
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Евросоюз загоняет жителей в цифровой информационный концлагерь. Ее слова передает ТАСС.

Таким образом Захарова ответила на вопрос шеф-редактора итальянской редакции International Reporters Андреа Лучиди. Он заявил, что в европейских СМИ царит атмосфера цензуры в отношении российских спикеров.

Захарова отметила, что образ России в западных СМИ формируется на основе «политических методичек».

«Дело даже не только и не столько в «образе России». Дело в самих гражданах европейских стран, которым их власти перекрывают доступ к альтернативной, правдивой информации. Цензура, которая практикуется в большинстве государств Европы, — это не забота о гражданах, а инструмент контроля. Жители стран Евросоюза все больше оказываются в цифровом информационном концлагере», — поделилась дипломат.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила несогласие с заявлением генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша относительно достижения «справедливого мира» в ситуации вокруг Украины.

Ранее на Украине заявили, что скоро сообщат о теме нового раунда переговоров с Россией.

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