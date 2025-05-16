Зеленский обсудил с Санду шаги по достижению мира на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский встретился с президентом Молдавии Майей Санду. На встрече обсуждались шаги по достижению устойчивого мира на Украине и усилению двустороннего сотрудничества, сообщается в Telegram-канале президента Украины.

«Для Украины сейчас приоритет — полное прекращение огня минимум на 30 дней. Это должно дать основу для дипломатии», — отмечается в сообщении.

Также лидеры двух стран обсудили энергетическую безопасность, европейскую интеграцию, влияние результатов выборов в Европе на политические процессы и «гибридные угрозы России».

Зеленский поблагодарил Санду за поддержку Украины и готовность помогать Киеву в евроинтеграционном процессе.

В феврале в МИД Молдавии заявили о расторжении соглашения с Россией о функционировании культурных центров. После этого российское посольство в Кишиневе осудило решение молдавских властей о закрытии Русского дома, назвав его поспешным и противоречащим двусторонним соглашениям.

До этого лидер Блока оппозиционных партий «Победа» Илан Шор заявил, что без финансовой поддержки со стороны Агентства США по международному развитию (USAID) «режим» Майи Санду падет в течение пяти месяцев.

Ранее в Молдавии обвинили Санду во вмешательстве в румынские выборы.