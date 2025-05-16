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Мединский раскрыл детали переговоров России и Украины в Стамбуле

Мединский: Россия напомнила Украине условия взаимных соглашений в 2022 году
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Россия напомнила Украине условия взаимных соглашений в 2022 году в Стамбуле. Об этом заявил помощник президента РФ и глава российской делегации Владимир Мединский, передает РИА Новости.

«Это очень важно было напомнить, о чем мы договорились в Гомеле еще в конце февраля. И как это все могло закончиться, если бы Украина согласилась на мир в конце февраля. Они не согласились, тянули резину и после этого, значит, следующий этап договоренностей был уже в Стамбуле», — сказал он.

Прямые российско-украинские переговоры возобновились в Стамбуле — впервые с начала 2022 года.

Делегация РФ под руководством Владимира Мединского находится в Турции с 15 мая. Мединский заявил, что Россия настроена на конструктивный диалог и «поиск возможных развязок» в решении кризиса. Украинскую делегацию возглавил министр обороны Украины Рустем Умеров.

На данный момент в Стамбуле прошел первый этап переговоров делегаций России и Украины. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Мединский рассказал, когда Россия и Украина продолжат переговоры.

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Переговоры в Стамбуле
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