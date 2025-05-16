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Глава Минобороны Украины назвал главную тему обсуждений на переговорах с РФ в Стамбуле

Умеров: Украина на переговорах обсуждала прежде всего прекращение огня
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Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Украинская сторона на переговорах с РФ в Стамбуле обсуждала прежде всего прекращение огня. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, передает ТАСС.

«Мы говорили с нашими партнерами, и целью наших переговоров было прекращение огня», — сказал он.

В Стамбуле впервые с 2022 года стартовали прямые переговоры России и Украины. Как сообщало Reuters, приоритетом Киева на этой встрече станет вопрос прекращения огня. Кроме этого, по данным агентства, стороны также обсудят возможные контакты президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Глава украинской делегации, министр обороны Рустем Умеров перед началом встречи заявил, что Киев готов к прямым переговорам на самом высоком уровне. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Делегация РФ под руководством Владимира Мединского находится в Турции с 15 мая. Мединский заявил, что Россия настроена на конструктивный диалог и «поиск возможных развязок» в решении кризиса.

Ранее глава МИД Турции сделал заявление перед началом переговоров России и Украины.

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Переговоры в Стамбуле
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