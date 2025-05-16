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Эксперт объяснил, почему Киев отчаянно настаивает на 30-дневном перемирии

Политолог Селезнев: Украине необходимо 30-дневное перемирие для перегруппировки
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Станислав Красильников/РИА Новости

Киев хватается за последнюю соломинку, отчаянно настаивая на 30-дневном перемирии. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал доктор политических наук, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве России Павел Селезнев.

«Мы прекрасно с вами понимаем и отдаем себе отчет в том, для чего нужны эти 30 дней. Для перегруппировки войск, для того чтобы подтянуть, подтащить новые вооружения, более тяжелые, для того чтобы вырыть новые траншеи», — пояснил эксперт.

Кроме того, по его словам, Украина надеется за это время получить дополнительную военную помощь от оставшихся союзников и нарастить численность своих войск за счет мобилизации.

Как пишет газета The Wall Street Journal, украинская делегация на переговорах в Стамбуле намерена обсуждать с Россией только вопрос о временном прекращении огня. По информации издания, речь идет об объявлении 30-дневного перемирия и дальнейшем контроле над ним.

В Стамбуле проходят первые с весны 2022 года прямые переговоры российской и украинской делегаций. Встреча должна была состояться 15 мая, однако ее перенесли на 16 мая.

Ранее в МИД объяснили, почему Россия не согласна на 30-дневное перемирие.

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