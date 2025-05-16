В Кремле ответили на слухи о возможном возобновлении Совета Россия — НАТО

Песков: предложений по возобновлению работы Совета Россия — НАТО не было

Субстантивных предложений по возобновлению работы совета Россия-НАТО пока не было. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Так представитель Кремля ответил на вопрос о публикации американского агентства Bloomberg, в которой сообщалось о якобы желании США возобновить работу Совета Россия-НАТО.

«Здесь каких-то субстантивных предложений на этот счет не было. Насколько я понимаю, речь идет о таких рассуждениях в средствах массовой информации», — заявил Песков.

15 мая агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что США решили дополнить свое предложение по урегулированию конфликта на Украине. По данным журналистов, американские власти включили в соответствующий план пункт о возобновлении переговоров по безопасности в рамках Совета Россия — НАТО.

Совет Россия — НАТО — это главная структура и форум для развития сотрудничества и координации военно-политических действий между РФ и государствами-членами НАТО. Совет был учрежден 28 мая 2002 года на Римской встрече, на момент заключения соглашения его участники полагали, что ставят точку в «холодной войне». Совет фактически прекратил свою деятельность в 2022 году.

Ранее в НАТО заявили об успехах РФ в оборонной промышленности.