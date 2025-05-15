США дополнили предложение по урегулированию на Украине

США предложили возобновить работу Совета Россия — НАТО в рамках урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«США добавили новые детали к предложению (По урегулированию конфликта на Украине. — «Газета.Ru»), включая предложение возобновить переговоры по безопасности в рамках Совета Россия — НАТО», — говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что работа Совета Россия — НАТО была фактически приостановлена после февраля 2022 года.

До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Дональд Трамп открыт к использованию любого механизма, который приведет к урегулированию конфликта на Украине. По словам политика, глава Белого дома хочет, чтобы все как можно быстрее закончилось.

Рубио добавил, что США открыты к конструктивному диалогу и готовы использовать свои силы для достижения мира в любом ключе.

Ранее Трамп высказался о своей миротворческой миссии.