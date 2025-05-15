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Генсек НАТО признал успехи России в оборонной промышленности

Рютте: странам НАТО нужно развивать оборонную промышленность на фоне успехов РФ
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Global Look Press

Страны НАТО должны развивать оборонную промышленность на фоне «больших успехов» Российской Федерации в этой области. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте перед неформальным заседанием в Турции глав МИД стран — членов блока, трансляция велась на сайте альянса.

По его словам, министры обсудят вопросы оборонно-промышленного производства. Генсек отметил, что странам — членам Североатлантического альянса необходимо выпускать больше вооружения на своей территории, особенно учитывая тот факт, как Россия преуспела в этом.

«Мы должны победить их в этом вопросе», — подчеркнул Рютте.

До этого Рютте заявил, что в ближайшие две недели появится возможность «улучшить ситуацию» в контексте конфликта на Украине.

15 мая в Стамбуле запланированы переговоры между делегациями России и Украины. Также ожидается участие представителей США.

Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. В состав делегации также вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Ранее в Госдуме допустили подготовку НАТО к войне на фоне пересмотра доктрины.

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